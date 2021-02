Politi | superamento campi nomadi è prioritario

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “Gravissima notizia di questa mattina sui diffusi contagi da Covid nel campodi Castel Romano. Il fallimentare progetto della Raggi, denominato Piano Rom, riverbera i suoi effetti anche sulla salute pubblica.” “La Asl, a seguito di controlli dovuti ad un decesso, ha rinvenuto molti casi di ospiti positivi. La problematica sanitaria pero’ non coinvolge solamente i residenti del campo, che gia’ e’ cosa gravissima in se’, ma implica la comunita’ cittadina intera.” “Infatti nonostante la positivita’ accertata, risulta impossibile tracciare i contagi e assicurarsi la reale quarantena di molti ospiti del campo privi di documenti d’identita’. L’ennesima bomba esplosa a causa dell’inerzia dell’amministrazione Raggi e a farne le spese, come sempre, sono i cittadini”. Lo dichiara in una nota, Mauriziocapogruppo Lega in Assemblea Capitolina.