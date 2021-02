Perché l'estasi sull'assenza di Draghi dai social è un pensiero banale e desueto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nell’anno 2021 di nostra vita, immaginare un leader di un governo occidentale senza social network, non è solo anacronistico, ma è anche sbagliato Ormai da anni (a cominciare dalla presidenza Obama), gli account social del Presidente degli Stati Uniti d’America sono le fonti principali di informazione per analisti politici, trader e semplici cittadini. Tanto che Twitter, ad ogni nuova elezioni, effettua un vero e proprio passaggio di consegne dell’account @POTUS Leggi su it.mashable (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nell’anno 2021 di nostra vita, immaginare un leader di un governo occidentale senzanetwork, non è solo anacronistico, ma è anche sbagliato Ormai da anni (a cominciare dalla presidenza Obama), gli accountdel Presidente degli Stati Uniti d’America sono le fonti principali di informazione per analisti politici, trader e semplici cittadini. Tanto che Twitter, ad ogni nuova elezioni, effettua un vero e proprio passaggio di consegne dell’account @POTUS

leeviiosa : Ma io comunque non ero così in estasi da quando Tommaso fece la scenata di gelosia a Francesco perché aveva salutat… - Agatha776 : @ontherisingmoon Mi fa morire perché quando guarda in estasi Oppins o si passa le mani tra i capelli o mette l'indice sulle labbra. - Europeo91785337 : @spinax64 @francotaratufo2 @concitadeg @alinomilan @sole24ore @luigidimaio Ma invece di occuparsi di Dimaio perchè… - yumeyume1959 : RT @MariaSikula: Perché essere felici Per una vita intera Sarebbe quasi insopportabile Forse è meglio dondolarsi tra l'estasi e la noia Cer… - MariaSikula : Perché essere felici Per una vita intera Sarebbe quasi insopportabile Forse è meglio dondolarsi tra l'estasi e la n… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché estasi La crisi del giornalismo italiano.

Hanno fatto il tifo oscillando tra estasi e offese personali. Ben lontani dal ragionamento politico, hanno indicato soluzioni e offerto suggerimenti non richiesti. Hanno fatto i tifosi non i ...

L'AVVENTURA SPIRITUALE DI UNA MISERICORDIATA ENNESE SUOR ELISABETTA CIRAULO - di Francesco Gatto

Purtroppo non possiamo conoscere tutte le rivelazioni, le estasi, le visioni e i rapimenti di questa Serva di Dio, perché non furono annotati dai suoi confessori. Però fu sempre stimata, fino all'...

