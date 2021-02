Palermo | cantante uccisa a coltellate dal marito

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Piera Napoli, lapalermitana di 32 anni, è statanella sua abitazione dal: 10che non le hanno lasciato scampo. Il matrimonio era ormai prossimo al naufragio, e il solo motivo per cui Piera non era ancora andata via di casa, come testimoniano i parenti, erano i suoi bambini. Ma ieri ilha deciso di mettere fine alla giovane vita di Piera mettendo in atto il suo folle piano. Ha lasciato i figli dai nonni, poi è tornato a casa e ha sferrato 10contro Piera. Più volte la donna si era recata dai carabinieri perché illa picchiava. Ieri mattina, poi, il triste finale che l'ha condotta alla morte.