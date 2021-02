Obama da Fazio | supercronaca di un’intervista in ginocchio

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Max Del Papa ? Url redirect: https://www.nicolaporro.it/-da--di-unintervista-in-/ L'intervista in

Corriere : Le parole di Obama da Fazio: «È possibile fare politica mantenendo integrità e valori» - Tg3web : Su @RaiTre, Fabio Fazio a @chetempochefa intervista Barack Obama. Un evento televisivo speciale in cui si parlerà d… - NicolaPorro : La moglie, il basket, i libri... Da #Fazio si celebra ?????? ??????????. Che però svicola sull’unica domanda vera... Legget… - peppiniellopz : RT @NicolaPorro: La moglie, il basket, i libri... Da #Fazio si celebra ?????? ??????????. Che però svicola sull’unica domanda vera... Leggete la su… - RcCamera : RT @paolokolla: @nonkonforme Peccato che lo zerbino #Fazio non gli abbia chiesto qualcosa sulle sue responsabilità, nella nascita dell'ISIS… -

Ultime Notizie dalla rete : Obama Fazio

L'ingaggio di? A parametro zero. Nemmeno un euro. Fabiodomenica ha portato a casa indubbiamente un colpaccio con l'intervista all'ex presidente americano. Intervista di prestigio che ha portato ...''Avrei voluto farla anche io'' (di Alisa Toaff) L'intervista di''è stata meravigliosa, bellissima . L'ho vista anche io,è stato bravissimo e la Rai ha fatto un grande colpo ad avere''. Così all'Adnkronos Mara Venier commentando l'...Ascolti tv, Mina settembre ancora regina della prima serata, seguita da Fabio Fazio che ospita Barack Obama, poi terzo posto per Live - non è la d'Urso ...Obama a Che tempo che fa: ecco il contenuto della magistrale intervista. Obama a Che tempo che fa: ecco il contenuto della magistrale intervista di ieri sera. Obama, quarantaquattresimo Presidente deg ...