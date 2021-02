Mondiali sci alpino Cortina 2021: gli italiani in gara e le start list di tutte le gare (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’attesa è ormai finita. Da lunedì 8 a domenica 21 febbraio sarà Cortina ad ospitare i Mondiali di sci alpino, una manifestazione attesissima per i colori azzurri. Qui potrete trovare tutti gli italiani in gara e tutte le start list di ogni gara per non perdervi nulla di questa rassegna iridata. Nonostante l’infortunio di Sofia Goggia, la pattuglia italiana vuole essere assoluta protagonista e Sportface.it non vi farà perdere nessuna emozione della rassegna iridata, accompagnandovi quotidianamente con le dirette delle gare, i commenti, le interviste, i video, le parole dei protagonisti, le classifiche e i risultati. Quindici giorni da urlo. IL PROGRAMMA DELLE gare I RISULTATI E LE CLASSIFICHE ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’attesa è ormai finita. Da lunedì 8 a domenica 21 febbraio saràad ospitare idi sci, una manifestazione attesissima per i colori azzurri. Qui potrete trovare tutti gliinledi ogniper non perdervi nulla di questa rassegna iridata. Nonostante l’infortunio di Sofia Goggia, la pattuglia italiana vuole essere assoluta protagonista e Sportface.it non vi farà perdere nessuna emozione della rassegna iridata, accompagnandovi quotidianamente con le dirette delle, i commenti, le interviste, i video, le parole dei protagonisti, le classifiche e i risultati. Quindici giorni da urlo. IL PROGRAMMA DELLEI RISULTATI E LE CLASSIFICHE ...

zaiapresidente : ??? Cortina2021, si comincia! Oggi alle 18 la cerimonia di inaugurazione dei Mondiali di sci. - poliziadistato : #Cortina2021 hanno inizio i mondiali di sci alpino con la cerimonia di inaugurazione che sarà trasmessa in diretta… - Antonio_Tajani : In bocca al lupo a tutti gli atleti che prenderanno parte ai mondiali di sci alpino a #Cortina2021. Una vetrina imp… - CinziaCerulli : lovingVeneto?? Cortina d'Ampezzo al via i Mondiali di sci 2021 - tg2rai : I mondiali di sci a #Cortina, una forte nevicata, fa saltare la prima gara in programma, la combinata donne. Attese… -