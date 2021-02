Mina Settembre sbaraglia la D’Urso, record di ascolti per la fiction napoletana (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si conferma un successo Mina Settembre, la fiction di Rai Uno con Serena Rossi. Anche nella puntata di ieri, domenica 7 febbraio, ha registrato nuovamente ottimi ascolti. La penultima puntata della serie tutta napoletana ha conquistato 6.172.000 spettatori pari al 24.8% di share (primo episodio a 6.162.000 e il 22.8%, secondo episodio a 6.182.000 e il 27%). Ieri sera, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso ha intrattenuto 2.079.000 spettatori con uno share del 12.2% (presentazione dalle 21:17 alle 21:44 a 2.277.000 e l’8.2%). Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.173.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e 1.134.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio. Su Italia1 Deadpool 2 ha raccolto davanti al video ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si conferma un successo, ladi Rai Uno con Serena Rossi. Anche nella puntata di ieri, domenica 7 febbraio, ha registrato nuovamente ottimi. La penultima puntata della serie tutta napoletana ha conquistato 6.172.000 spettatori pari al 24.8% di share (primo episodio a 6.162.000 e il 22.8%, secondo episodio a 6.182.000 e il 27%). Ieri sera, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Su Canale 5 Live Non è laha intrattenuto 2.079.000 spettatori con uno share del 12.2% (presentazione dalle 21:17 alle 21:44 a 2.277.000 e l’8.2%). Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.173.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e 1.134.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio. Su Italia1 Deadpool 2 ha raccolto davanti al video ...

