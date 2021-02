Meghan Markle meno popolare di Camilla | il sondaggio shock

Leggi su amica

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Non è facile, nel Regno Unito, esserediParker Bowles. La Duchessa di Cornovaglia è, da sempre, tra le donneamate della Royal Family. E non importa che sia la felice moglie del principe Carlo da ben 15 anni. I sudditi, nonostante il suo indiscutibile amore per il principe di Galles, non le perdonano di essersi messa in mezzo nel matrimonio di lui con Lady Diana nonché di esseredolce,elegante eempatica della rivale. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU KATE MIDDLETON Chi pensava che questa sarebbe stata, per la Duchessa, una condanna per l’eternità, dovrà però ricredersi. Come rivela undi YouGov pubblicato il 5 febbraio scorso, c’è un’altra donna più odiata dinella Royal Family. E ...