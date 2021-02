M5S prossimo al ‘Sì’ di sostegno a Draghi | ‘congelato’ il ricorso alla piattaforma Rousseau

Leggi su italiasera

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Perfettamente in linea con lo stato di confusione che ormai da mesi agita dall’interno il Movimento, se in tanti – nella ‘base’ – si sono professati contrari a sposare l’idea di un governo dove trova posto anche l’opposizione, di contro, i vertici sono invece determinati a supportare il progetto, senza però smentire gli stilemi e la linea che caratterizza il M5s. Onde evitare ‘troppi coinvolgimenti (e ed i conseguenti ‘mal di pancia’ che ne deriverebbero), per il momento è stata accantonata anche la proposta – Casaleggio in testa – di far sì che a ‘decidere’ sia la. Come ha infatti ben ‘letto’ un parlamentare grillino, ”Con il voto suil Movimento rischia di esplodere. Ormai la maggioranza degli eletti vede lacome un’entità astratta totalmente slegata ...