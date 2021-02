LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 3-6, 2-6, 6-4, 4-6 Australian Open in DIRETTA: il cuore non basta, l’azzurro saluta (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TUTTI I RISULTATI DI OGGI DEGLI Australian Open IN TEMPO REALE (LUNEDI’ 8 FEBBRAIO) 14.49 Denis Shapovalov elimina Jannik Sinner al 1° turno. 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 in 3h55?. E’ stata una battaglia. Purtroppo l’azzurro è uscito sconfitto. Decisivo il break in apertura di quinto set. 4-6 E’ finita. Shapovalov la chiude con un diritto lungolinea. A-40 Servizio vincente. Non c’è niente da fare, è questa l’arma vincente del canadese. Secondo match-point. 40-40 NOOOOO!! Servizio esterno e diritto lungolinea. Sinner prova un passante disperato che esce di un soffio. Seconda di servizio. 40-A DOPPIO FALLO! 40-40 ANNULLATO! Shapovalov prova il serve and volley, ma ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATUTTI I RISULTATI DI OGGI DEGLIIN TEMPO REALE (LUNEDI’ 8 FEBBRAIO) 14.49 Deniselimina Jannikal 1° turno. 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 in 3h55?. E’ stata una battaglia. Purtroppoè uscito sconfitto. Decisivo il break in apertura di quinto set. 4-6 E’ finita.la chiude con un diritto lungolinea. A-40 Servizio vincente. Non c’è niente da fare, è questa l’arma vincente del canadese. Secondo match-point. 40-40 NOOOOO!! Servizio esterno e diritto lungolinea.prova un passante disperato che esce di un soffio. Seconda di servizio. 40-A DOPPIO FALLO! 40-40 ANNULLATO!prova il serve and volley, ma ...

Eurosport_IT : SINNER NON MOLLA MAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Segui IL 5° set tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov LIVE su… - LuigiCasacandi1 : @DAZN_IT Grazie per aver fatto sparire il live del match di Sinner nel bel mezzo del set decisivo! - flamminiog : RT @Eurosport_IT: SINNER NON MOLLA MAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Segui IL 5° set tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov LIVE su - GiusvaPulejo : Pazzesco #Sinner a un centimetro dal baratro risorge e porta Shapovalov al quinto set. Live su #Eurosport. #AO2021 - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: SINNER NON MOLLA MAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Segui IL 5° set tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov LIVE su -