Juventus, Pirlo: “Dobbiamo andare in finale a tutti i costi. Conosciamo Conte” (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha presentato la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter: "Quello di domani è il secondo round di una grande sfida che ci darà la possibilità di andare in finale, un obiettivo che Dobbiamo centrare a tutti i costi. Sarà una partita dura e difficile, una battaglia, però siamo pronti per affrontarla nel migliore dei modi. È come se fosse una finale, quindi Dobbiamo avere l'atteggiamento di una squadra aggressiva che sa quello che vuole. Si riparte da zero a zero, domani sarà tutto azzerato. L'Inter è una squadra molto organizzata, la Conosciamo bene. Conosciamo molto bene Antonio Conte, ha a disposizione giocatori ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'allenatore dellaAndreaha presentato la semidi ritorno di Coppa Italia contro l'Inter: "Quello di domani è il secondo round di una grande sfida che ci darà la possibilità diin, un obiettivo checentrare a. Sarà una partita dura e difficile, una battaglia, però siamo pronti per affrontarla nel migliore dei modi. È come se fosse una, quindiavere l'atteggiamento di una squadra aggressiva che sa quello che vuole. Si riparte da zero a zero, domani sarà tutto azzerato. L'Inter è una squadra molto organizzata, labene.molto bene Antonio, ha a disposizione giocatori ...

juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - JuventusTV : Le voci dei bianconeri dall'Allianz Stadium nel post partita di #JuveRoma! ?? ?? Mister @Pirlo_official ??… - SkySport : Juventus-Inter, Pirlo: 'Vogliamo la finale a tutti i costi, servirà una partita da Juve' - DNAJUVE1897 : Vigilia di Juve-Inter | L’intervista con Andrea Pirlo - Step_Anto_Inter : Coppa Italia, occhio al giallo: 5 diffidati in casa Inter, addirittura 10 per Pirlo Nessuno squalificato per la J… -