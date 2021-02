Il Paese non era pronto alla Dad: una famiglia su tre in difficoltà con la scuola a distanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ecco quanto emerge da una ricerca UNICEF - Innocenti e Università Cattolica del Sacro Cuore, basata sulla somministrazione di questionari a 1.028 famiglie in tutta Italia. Circa il 27% di queste ha ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ecco quanto emerge da una ricerca UNICEF - Innocenti e Università Cattolica del Sacro Cuore, basata sulla somministrazione di questionari a 1.028 famiglie in tutta Italia. Circa il 27% di queste ha ...

petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - matteosalvinimi : Giovanni Sallusti: 'Occorre dirlo: Matteo Salvini fa una sparigliata di pura intelligenza politica. Non sta in panc… - lucianonobili : Oggi è chiaro che quando abbiamo preso atto della fine dell’esperienza del governo Conte, lo abbiamo fatto per il b… - __LiquidSolid__ : @Virus1979C @pengueraffaele Sarebbero da rincorrere con i forconi in caso fosse vero. Non è bastata l'ultima schife… - edyangelillo : L'assassino è un partner o un familiare. Allucinante. Vergognoso. Ma a quanto pare non si fa nulla per porre fine a… -

Ultime Notizie dalla rete : Paese non Consultazioni. Salvini: "A Draghi proporremo priorità salute con modello Bertolaso"

... mettono veti e hanno dubbi, non sarà una squadra ripetibile a livello locale, comunale e regionale. Bisogna fare bene e in fretta alcune cose e poi, una volta messo in sicurezza il Paese, tornare a ...

L'assordante silenzio della sinistra sulle offese alla Meloni

In men che non si dica sono state rispolverate parole d'ordine ed espressioni che appartenevano a ...in questa fase è esacerbare lo scontro politico in un momento molto delicato per il nostro paese, ...

Covid free, i 14 Paesi che non hanno conosciuto il Covid - Lifestyle Agenzia ANSA M5s, in assemblea Patuanelli: «Restare fuori dal governo sarebbe inconcepibile»

Un'assemblea fiume che si è aperta alle dieci di sera e si è chiusa alle 2 di notte. Il Movimento 5 stelle ha riunito tutti i suoi parlamentari in videoconferenza. Ha ...

Algeria, Chiese e cristiani nel mirino. Interviene l’Onu

Per le autorità di Algeri l’assenza di un estintore o una seconda uscita di emergenza è più che una valida scusa per chiudere nove chiese nella regione di ...

... mettono veti e hanno dubbi,sarà una squadra ripetibile a livello locale, comunale e regionale. Bisogna fare bene e in fretta alcune cose e poi, una volta messo in sicurezza il, tornare a ...In men chesi dica sono state rispolverate parole d'ordine ed espressioni che appartenevano a ...in questa fase è esacerbare lo scontro politico in un momento molto delicato per il nostro, ...Un'assemblea fiume che si è aperta alle dieci di sera e si è chiusa alle 2 di notte. Il Movimento 5 stelle ha riunito tutti i suoi parlamentari in videoconferenza. Ha ...Per le autorità di Algeri l’assenza di un estintore o una seconda uscita di emergenza è più che una valida scusa per chiudere nove chiese nella regione di ...