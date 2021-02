I contadini sono accampati fuori Delhi. Ma per Modi è colpa degli «stranieri» (Di martedì 9 febbraio 2021) Grazie al coinvolgimento di celebrità come la cantante Rihanna e l’attivista Greta Thunberg, da giorni la protesta dei contadini indiani rimbalza sui social network di mezzo mondo. Per il governo guidato da Narendra Modi le manifestazioni di dissenso che da quasi tre mesi interessano gli stati di Haryana, Punjab e New Delhi rappresentano un ostacolo non più sottovalutabile, sia in termini di tensioni sul campo sia, soprattutto, di danni d’immagine. Nella giornata di ieri il premier indiano ha puntellato gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 9 febbraio 2021) Grazie al coinvolgimento di celebrità come la cantante Rihanna e l’attivista Greta Thunberg, da giorni la protesta deiindiani rimbalza sui social network di mezzo mondo. Per il governo guidato da Narendrale manifestazioni di dissenso che da quasi tre mesi interessano gli stati di Haryana, Punjab e Newrappresentano un ostacolo non più sottovalutabile, sia in termini di tensioni sul campo sia, soprattutto, di danni d’immagine. Nella giornata di ieri il premier indiano ha puntellato gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

OttobreInfo : RT @OttobreInfo: 'I contadini sono nel giusto quando vedono nella deregolamentazione dei mercati, imposta dalle nuove leggi, così come nell… - samilsocialista : RT @OttobreInfo: 'I contadini sono nel giusto quando vedono nella deregolamentazione dei mercati, imposta dalle nuove leggi, così come nell… - Desmondo90 : RT @OttobreInfo: 'I contadini sono nel giusto quando vedono nella deregolamentazione dei mercati, imposta dalle nuove leggi, così come nell… - ADVBX : RT @OttobreInfo: 'I contadini sono nel giusto quando vedono nella deregolamentazione dei mercati, imposta dalle nuove leggi, così come nell… - PazuDaemon : @QRepubblica @RenzoRosso Ma sì certo, che schifo ancora ci sono questi contadini cafoni che piantano le piante nel… -

Ultime Notizie dalla rete : contadini sono La storia dell'artigianato in Sardegna

... anche se alcuni di questi cesti, con forme diverse, sono invece concepiti come complementi d'... Il cesto in vimini, dotato in genere di manico, confezionato da contadini e pastori e ricavato dal salice,...

L'ultimo paradiso: il ritorno di Scamarcio come attore e produttore

... un perfido e temuto proprietario terriero che da anni sfrutta i contadini. Un amore che Ciccio ... I due fratelli infatti sono fisicamente due gocce d'acqua, ma con caratteri diametralmente opposti. Se ...

Le donne sono in prima linea nelle proteste dei contadini indiani. Ecco perché Vogue Italia Omelia contadina: epicedio di una realtà in agonia

Omelia contadina di Alice Rohrwacher (Le Meraviglie e Lazzaro Felice, entrambi premiati a Cannes) e JR è il documentario scelto come evento di apertura del Festival Internazionale del Cinema di Venezi ...

India, migliaia di contadini protestano contro le nuove riforme agricole

Decine di migliaia di agenti delle forze dell'ordine sono stati dispiegati in tutto il paese nel tentativo di soffocare le continue proteste causate dalle nuove riforme agricole del governo Un gruppo ...

... anche se alcuni di questi cesti, con forme diverse,invece concepiti come complementi d'... Il cesto in vimini, dotato in genere di manico, confezionato dae pastori e ricavato dal salice,...... un perfido e temuto proprietario terriero che da anni sfrutta i. Un amore che Ciccio ... I due fratelli infattifisicamente due gocce d'acqua, ma con caratteri diametralmente opposti. Se ...Omelia contadina di Alice Rohrwacher (Le Meraviglie e Lazzaro Felice, entrambi premiati a Cannes) e JR è il documentario scelto come evento di apertura del Festival Internazionale del Cinema di Venezi ...Decine di migliaia di agenti delle forze dell'ordine sono stati dispiegati in tutto il paese nel tentativo di soffocare le continue proteste causate dalle nuove riforme agricole del governo Un gruppo ...