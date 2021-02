Governo Draghi, Conte si sfila ma spinge i 5 stelle (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nelle scorse ore è andata in scena l’assemblea del M5S, a cui hanno partecipato deputati e senatori oltre al premier uscente Giuseppe Conte. Proprio l’ex premier ha annunciato, stando a quanto rivelano fonti interne, che non entrerà a far parte dell’esecutivo con a capo Mario Draghi. Il sostegno a Draghi Stando a quanto rivela l’Adnkronos, Conte avrebbe spinto il MoVimento a partecipare e sostenere il Governo che potrebbe formarsi, mettendo da parte la sua presenza: “Voltare le spalle al presidente incaricato, sarebbe come voltare le spalle al Paese“, avrebbe spiegato aggiungendo che questo “Non è il momento dell’autolesionismo e dell’autoesclusione“. E ancora: “Dobbiamo incidere come Movimento nell’azione del prossimo Governo perché abbiamo portato una spinta innovativa e di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nelle scorse ore è andata in scena l’assemblea del M5S, a cui hanno partecipato deputati e senatori oltre al premier uscente Giuseppe. Proprio l’ex premier ha annunciato, stando a quanto rivelano fonti interne, che non entrerà a far parte dell’esecutivo con a capo Mario. Il sostegno aStando a quanto rivela l’Adnkronos,avrebbe spinto il MoVimento a partecipare e sostenere ilche potrebbe formarsi, mettendo da parte la sua presenza: “Voltare le spalle al presidente incaricato, sarebbe come voltare le spalle al Paese“, avrebbe spiegato aggiungendo che questo “Non è il momento dell’autolesionismo e dell’autoesclusione“. E ancora: “Dobbiamo incidere come Movimento nell’azione del prossimoperché abbiamo portato una spinta innovativa e di ...

