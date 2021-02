Governo: Bettini vs Renzi, lui smentisce ma nasce un nuovo 'caso' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Su Goffredo Bettini nasce un nuovo 'caso'. Il colloquio dell'esponente Pd con il Fatto Quotidiano, sebbene smentito (ma il giornalista Antonello Caporale conferma 'ogni virgola') alimenta polemiche. Nel colloquio, Bettini riserva osservazioni dure su Matteo Renzi, il 'sicario'. Dice l'ex-senatore dem: "L'alleanza tra Pd, Cinquestelle e Leu è intatta e ora ha anche una nuova prospettiva con la presenza di Conte. Si confonde il cannone con la pistolettata. E presto chi ha impugnato quell'arma si vedrà estromesso da ogni gioco perché nessuno si fiderà più di lui". Di buon mattino, Bettini smentisce tutto: "Con Renzi, dopo la crisi da lui provocata, ho un dissenso politico molto forte. Ma mai, sottolineo mai, mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Su Goffredoun'. Il colloquio dell'esponente Pd con il Fatto Quotidiano, sebbene smentito (ma il giornalista Antonello Caporale conferma 'ogni virgola') alimenta polemiche. Nel colloquio,riserva osservazioni dure su Matteo, il 'sicario'. Dice l'ex-senatore dem: "L'alleanza tra Pd, Cinquestelle e Leu è intatta e ora ha anche una nuova prospettiva con la presenza di Conte. Si confonde il cannone con la pistolettata. E presto chi ha impugnato quell'arma si vedrà estromesso da ogni gioco perché nessuno si fiderà più di lui". Di buon mattino,tutto: "Con, dopo la crisi da lui provocata, ho un dissenso politico molto forte. Ma mai, sottolineo mai, mi ...

RobertoSignore7 : RT @mariamacina: “Conte, Bettini, Zingaretti e i loro accoliti contavano sullo sgretolamento di Italia Viva, per creare un governo con il c… - flinxkk8 : RT @mariamacina: “Conte, Bettini, Zingaretti e i loro accoliti contavano sullo sgretolamento di Italia Viva, per creare un governo con il c… - Lucia39134555 : RT @mariamacina: “Conte, Bettini, Zingaretti e i loro accoliti contavano sullo sgretolamento di Italia Viva, per creare un governo con il c… - TV7Benevento : Governo: Bettini vs Renzi, lui smentisce ma nasce un nuovo 'caso'... - _MonicaBonatti : RT @mariolavia: ===Ecco perché il gov Draghi per il PD è un 'governo amico' e la spiegabilissima freddezza di Orlando e Bettini. Verso un c… -