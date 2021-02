Giulia De Lellis mostra la cicatrice: “Completamente fuori di testa”, cosa è successo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Giulia De Lellis ha mostrato ai suoi follower di Instagram la sua cicatrice sul petto: ha raccontato cosa le ha causato quel ‘buco’, ecco le parole dell’influencer. E’ al momento una delle influencer più seguite ed amate: Giulia De Lellis dopo Uomini e Donne è riuscita a diventare una vera icona nel mondo del web L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 8 febbraio 2021)Dehato ai suoi follower di Instagram la suasul petto: ha raccontatole ha causato quel ‘buco’, ecco le parole dell’influencer. E’ al momento una delle influencer più seguite ed amate:Dedopo Uomini e Donne è riuscita a diventare una vera icona nel mondo del web L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

BlogUomini : Giulia de Lellis attacca Alfonso Signorini :'Che tristezza' Ovviamente tutti rinchiusi o quasi al Grande Fratello… - scemografia : RT @B1693: @GianninoGreek Si ma Giulia De Lellis non se la meritava all’epoca mio parere la vittoria, tommaso fino a due giorni fa, nonosta… - insessione : Ma quando Giulia de lellis dice 'quando ero giovane' ma si ricorda che è del 1996 e non del 1980? IO RIMANGO BASITA - cavaliersssss : Belli i leggins strappati di giulia de lellis #gdl #gfvip #giuliadelellis - eligreg5 : RT @Iperborea_: Quel giorno in cui il GF ha taggato su IG Giulia De Lellis invece di Giulia Salemi, senza sapere che GDL avrebbe poi aperto… -