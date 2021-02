Giannelli (Anp) a Draghi: 200mila posti scoperti, dare alle scuole il potere di assumere docenti (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Ci sono 800mila posti di insegnamento e oltre 200mila sono scoperti. Bisognerebbe assumere oltre 200mila docenti ed è fattibile se daremo alle scuole il potere di assumere, magari attraverso una forma di concorso alleggerita. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Ci sono 800miladi insegnamento e oltresono. Bisognerebbeoltreed è fattibile semoildi, magari attraverso una forma di concorsoggerita. L'articolo .

orizzontescuola : Maturità 2021, Giannelli (ANP) al prossimo Ministro: “Fare presto ma non di fretta” - GazzettaDellaSc : Banchi a rotelle, Giannelli (ANP): “Servono per una didattica innovativa e non per quella tradizionale. Mal di schi… - cdghietta : RT @orizzontescuola: Banchi a rotelle, Giannelli (ANP): “Servono per una didattica innovativa e non per quella tradizionale. Mal di schiena… - orizzontescuola : Banchi a rotelle, Giannelli (ANP): “Servono per una didattica innovativa e non per quella tradizionale. Mal di schi… - zazoomblog : Draghi Giannelli (ANP) dice sì: “Soluzione di altissimo livello istituzionale” - #Draghi #Giannelli #(ANP) #“Soluz… -