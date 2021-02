Fedez e Chiara Ferragni: in arrivo un nuovo progetto segreto su di loro? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Secondo il giornalista Santo Pirotta la coppia social più seguita del web starebbe lavorando di nascosto ad un nuovo lavoro. Ecco di cosa si tratta L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 8 febbraio 2021) Secondo il giornalista Santo Pirotta la coppia social più seguita del web starebbe lavorando di nascosto ad unlavoro. Ecco di cosa si tratta L'articolo proviene da Gossip e Tv.

IsaeChia : #ChiaraFerragni e #Fedez, arriva il docu-reality sulla loro vita: ecco tutti i dettagli! #Ferragnez - ModaCorriere : RT @Corriere: Chiara Ferragni e Fedez: in arrivo un docu-reality sulla loro vita di famiglia - SerieTvserie : Amazon Prime Video, in arrivo un docu-reality di Chiara Ferragni e Fedez in stile Casa Vianello - MarceloWalker : RT @tvblogit: Amazon Prime Video, in arrivo un docu-reality di Chiara Ferragni e Fedez in stile Casa Vianello - tvblogit : Amazon Prime Video, in arrivo un docu-reality di Chiara Ferragni e Fedez in stile Casa Vianello -