(Fatevi) I Fatti Vostri, io voglio giocare con la Clerici (Di lunedì 8 febbraio 2021) Giancarlo Magalli Fuori programma questa mattina in quel de I Fatti Vostri: durante il consueto gioco telefonico Giancarlo Magalli si è imbattuto in una telespettatrice poco entusiasta. La signora Angela, inFatti, non è stata molto contenta di giocare con lui, perchè sperava di collegarsi con Antonella Clerici a E’ Sempre Mezzogiorno. Chiamata a scegliere una casella tra le nove disponibili sullo schermo, nel gioco della canzone spezzettata, la signora ha dapprima fatto silenzio e poi con un “Ma che gioco è, quello de I Fatti Vostri?!” ha dichiarato tutta la sua amara sorpresa. Magalli, che non aveva compreso a dovere le sue parole, se le è fatte ripetere dal maestro Stefano Palatresi e poi ha sarcasticamente commentato: “Dipende. Lei ha chiamato la ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Giancarlo Magalli Fuori programma questa mattina in quel de I: durante il consueto gioco telefonico Giancarlo Magalli si è imbattuto in una telespettatrice poco entusiasta. La signora Angela, in, non è stata molto contenta dicon lui, perchè sperava di collegarsi con Antonellaa E’ Sempre Mezzogiorno. Chiamata a scegliere una casella tra le nove disponibili sullo schermo, nel gioco della canzone spezzettata, la signora ha dapprima fatto silenzio e poi con un “Ma che gioco è, quello de I?!” ha dichiarato tutta la sua amara sorpresa. Magalli, che non aveva compreso a dovere le sue parole, se le è fatte ripetere dal maestro Stefano Palatresi e poi ha sarcasticamente commentato: “Dipende. Lei ha chiamato la ...

Chiamata a scegliere una casella tra le nove disponibili sullo schermo, nel gioco della canzone spezzettata, la signora ha dapprima fatto silenzio e poi con un " Ma che gioco è, quello de I Fatti Vostri?!" ha dichiarato tutta la sua amara sorpresa.

