Draghi, la squadra dei ministri avrà più tecnici che politici. Chi sale e chi scende (Di lunedì 8 febbraio 2021) Più ministri tecnici che politici. È questa la soluzione che Draghi potrebbe adottare per evitare di essere ostaggio dei paletti dei partiti destinati a formare la sua larga maggioranza. L'ex numero ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Piùche. È questa la soluzione chepotrebbe adottare per evitare di essere ostaggio dei paletti dei partiti destinati a formare la sua larga maggioranza. L'ex numero ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Draghi: dubbi su tempi, squad… - borghi_claudio : Prendere critiche a Draghi come presidente BCE e trasferirle a Draghi Presidente del Consiglio è come prendere i fi… - Adnkronos : #Governo, @beppe_grillo ci ripensa: ok a #Draghi se squadra è politica - infoitinterno : Crisi, settimana clou per Draghi: prima sintesi con i partiti, poi la squadra - Andyphone : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Draghi: dubbi su tempi, squadra, progr… -