Covid | resta alto il numero dei nuovi positivi oggi nel Sannio

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di processato in data odierna nr. 296 tamponi, dei quali nr. 43 risultati. Dei quarantatre, nr. 18 rappresentanocasi, relativi a nr. 17 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 25 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. Dal bollettino delll’Asl, invece, risultano 49. In virtù di ciò il totale deinelè di 67. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

gianlucalomuto : Puglia arancione, allerta gialla umore nero: poche idee ma confuse. Non ci resta che il covid - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Secondo uno studio di @Deloitte, la società europea è diventata più digitalizzata con la #pandemia. Resta però la neces… - mymmouth : @CesareSacchetti <<Se nell’evoluzione della sua malattia ha negativizzazione, resta comunque un paziente Covid per… - mymmouth : @EuroMasochismo <<Se nell’evoluzione della sua malattia ha negativizzazione, resta comunque un paziente Covid per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid resta

... anche se lentamente, le condizioni di Fausto Gresini, sempre ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Bologna , dove è stato trasferito circa un mese fa dopo aver contratto il. ...... come accadeva sistematicamente anche prima del, a migliaia di posti posti disponibili per le ... Ma siccomeil no di un certo peso di Alessandro Di Battista e il rischio concreto di una ...Vietato abbassare la guardia quando l’emergenza non è alle spalle, anzi continua a palesare nei numeri la difficoltà al contenimento di una pandemia che si è acuita nelle ultime settimane, seppur a li ...h 14:36 commenti. Covid, i nuovi contagiati scendono a 35 ma si registra un'altra vittima in provincia. Si tratta di una donna di 85 anni di Montemurlo, morta al Santo Stefano dove era ricoverata. Sul ...