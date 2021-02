Covid, nel Sannio anche oggi resta alto numero nuovi positivi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di processato in data odierna nr. 296 tamponi, dei quali nr. 43 risultati positivi. Dei quarantatre positivi, nr. 18 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 17 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 25 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Dal bollettino delll’Asl, invece, risultano 49 nuovi positivi. In virtù di ciò il totale dei nuovi positivi nel Sannio è di 67. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di processato in data odierna nr. 296 tamponi, dei quali nr. 43 risultati. Dei quarantatre, nr. 18 rappresentanocasi, relativi a nr. 17 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 25 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. Dal bollettino delll’Asl, invece, risultano 49. In virtù di ciò il totale deinelè di 67. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

