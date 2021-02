Coronavirus, la Regione Lombardia chiama ma le farmacie non rispondono: aderiscono ai test rapidi meno del 40%. E ora si teme per l’accordo vaccini (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il banco di prova per il piano sanitario della Regione Lombardia oggi arriva anche dalle farmacie, punti di assistenza sempre più necessari per l’aiuto capillare nella lotta al virus. chiamate a rispondere al richiamo della Regione sull’esecuzione dei tamponi rapidi per i cittadini, i centri di assistenza e distribuzione farmacologica sembrano aver rifiutato in gran numero. I primi dati raccolti nell’ultimo giorno disponibile per esprimere le adesioni parlano di percentuali che non superano il 40%. È Assofarm, uno dei tre enti firmatari dell’accordo con Regione Lombardia, a riferire la cifra registrata quasi al termine del tempo di candidatura. Indagando sui “sì” arrivati nelle sedi territoriali di Federfarma, si incontrano ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il banco di prova per il piano sanitario dellaoggi arriva anche dalle, punti di assistenza sempre più necessari per l’aiuto capillare nella lotta al virus.te a rispondere al richiamo dellasull’esecuzione dei tamponiper i cittadini, i centri di assistenza e distribuzione farmacologica sembrano aver rifiutato in gran numero. I primi dati raccolti nell’ultimo giorno disponibile per esprimere le adesioni parlano di percentuali che non superano il 40%. È Assofarm, uno dei tre enti firmatari delcon, a riferire la cifra registrata quasi al termine del tempo di candidatura. Indagando sui “sì” arrivati nelle sedi territoriali di Federfarma, si incontrano ...

