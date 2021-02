Carburanti: rialzi prezzi pesano sulle tasche dei consumatori. Pieno 6,5 euro in più in 1 anno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un litro di benzina costa alla pompa il 9,4% in più rispetto allo scorso maggio, mentre per il gasolio si spende l'8,9% in più, afferma il presidente Carlo Rienzi Leggi su firenzepost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un litro di benzina costa alla pompa il 9,4% in più rispetto allo scorso maggio, mentre per il gasolio si spende l'8,9% in più, afferma il presidente Carlo Rienzi

