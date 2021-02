Calcio: Ghirelli a Gravina, ‘dopo elezioni varare riforma campionati’ (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. – (Adnkronos) – ‘Di riforme parliamo da sessanta anni, ed esclusa l’autoriforma (da 90 club a 60, pagata tutta da soli senza pretese per gli altri campionati) della Serie C, non se ne sono fatte. Ho semplicemente dato un consiglio al presidente Gabriele Gravina, dopo il 22 febbraio, chiudi noi presidenti di lega e quelli delle componenti in una stanza e non ci far uscire fino a quando non si sia varata la riforma dei campionati, con una cultura di sistema del Calcio italiano”. E’ la precisazione del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. “La Lega Pro da circa due mesi ha conferito delega al presidente Gravina perché possa avanzare proposte di sistema e ci siamo spogliati di poteri affinché non prevalesse il nostro interesse particolare -prosegue ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. – (Adnkronos) – ‘Di riforme parliamo da sessanta anni, ed esclusa l’auto(da 90 club a 60, pagata tutta da soli senza pretese per gli altri campionati) della Serie C, non se ne sono fatte. Ho semplicemente dato un consiglio al presidente Gabriele, dopo il 22 febbraio, chiudi noi presidenti di lega e quelli delle componenti in una stanza e non ci far uscire fino a quando non si sia varata ladei campionati, con una cultura di sistema delitaliano”. E’ la precisazione del presidente della Lega Pro, Francesco. “La Lega Pro da circa due mesi ha conferito delega al presidenteperché possa avanzare proposte di sistema e ci siamo spogliati di poteri affinché non prevalesse il nostro interesse particolare -prosegue ...

corpallone : RT @CosimoSibilia: Ghirelli conosce già l’esito delle elezioni FIGC e dimentica che in questi due anni c’erano le condizioni per riformare… - CosimoSibilia : Ghirelli conosce già l’esito delle elezioni FIGC e dimentica che in questi due anni c’erano le condizioni per rifor… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Covid: Lega Pro; rinviata Olbia-Pro Sesto Ghirelli: 'Da presidente sardi segnale importante' - ansacalciosport : Covid: Lega Pro; rinviata Olbia-Pro Sesto. Ghirelli: 'Da presidente sardi segnale importante' | #ANSA - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Rinviata Olbia-Pro Sesto per Covid, Ghirelli ringrazia Marino per la disponibilità -