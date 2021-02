Bonus affitto, a chi spetta e come ottenerlo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Bonus affitto è l’incentivo per i locatori di immobili ad uso abitativo che abbassano il canone mensile agli inquilini: i requisiti e cosa fare per ottenerlo Il Bonus affitto è un contributo a fondo perduto destinato ai locatori che decidono di ridurre il costo del canone ai propri inquilini. L’incentivo è stato inserito nella L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilè l’incentivo per i locatori di immobili ad uso abitativo che abbassano il canone mensile agli inquilini: i requisiti e cosa fare perIlè un contributo a fondo perduto destinato ai locatori che decidono di ridurre il costo del canone ai propri inquilini. L’incentivo è stato inserito nella L'articolo proviene da Inews.it.

qui_finanza : Bonus affitto fino a 1.200 euro: a chi spetta e requisiti Verrà erogato direttamente al proprietario di casa che de… - TrendOnline : I #bonus, in questi mesi, sono spuntati come funghi nei boschi. Uno dei più importanti da richiedere è il bonus… - pier_molinengo : I #bonus, in questi mesi, sono spuntati come funghi nei boschi. Uno dei più importanti da richiedere è il bonus… - Notiziedi_it : Bonus affitto 2021: a chi spetta e come richiederlo. Tutto quello che c’è da sapere - GiovinazzoLive : #Giovinazzo Bonus affitto per i proprietari, previsto un contributo a fondo perduto -