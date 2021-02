Balotelli pronto al rientro: il Monza cerca lo sprint per la Serie A (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo il suo tesseramento ad inizio dicembre, Mario Balotelli, con la maglia del Monza, è sceso in campo in una sola occasione, nel match vinto per 3-0 contro la Salernitana. Era il 30 dicembre, e all’esordio con il club brianzolo “Super Mario” timbrò subito dopo pochi minuti il suo primo gol con il Monza. Nelle successive cinque partite Balotelli non è stato convocato da Brocchi per la sua non ottimale condizione fisica. Ora, per il turno infrasettimanale contro il Vicenza, l’attaccante classe ’90 potrebbe tornare tra i convocati. Balotelli pronto al rientro, il Monza vuole accelerare A distanza di più di un mese dalla sua prima gioia con la maglia del Monza, Balotelli si prepara al rientro. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo il suo tesseramento ad inizio dicembre, Mario, con la maglia del, è sceso in campo in una sola occasione, nel match vinto per 3-0 contro la Salernitana. Era il 30 dicembre, e all’esordio con il club brianzolo “Super Mario” timbrò subito dopo pochi minuti il suo primo gol con il. Nelle successive cinque partitenon è stato convocato da Brocchi per la sua non ottimale condizione fisica. Ora, per il turno infrasettimanale contro il Vicenza, l’attaccante classe ’90 potrebbe tornare tra i convocati.al, ilvuole accelerare A distanza di più di un mese dalla sua prima gioia con la maglia delsi prepara al. ...

