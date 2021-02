Autovettura va in fiamme, paura a Monteforte Irpino (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – Intorno alle ore 17’30 di oggi 8 febbraio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16, Napoli-Canosa, al Km. 36,700 in direzione Canosa, subito dopo la galleria nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un’Autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo, sono state spente e messo in sicurezza l’area. Per il conducente, che accortosi della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore, ha fatto appena in tempo ad abbandonare l’auto, nessuna conseguenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Intorno alle ore 17’30 di oggi 8 febbraio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16, Napoli-Canosa, al Km. 36,700 in direzione Canosa, subito dopo la galleria nel territorio del comune di, per un incendio che ha interessato un’in transito. Leche hanno avvolto completamente il veicolo, sono state spente e messo in sicurezza l’area. Per il conducente, che accortosi della fuoriuscita di fumo edal vano motore, ha fatto appena in tempo ad abbandonare l’auto, nessuna conseguenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

