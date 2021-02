Australian Open 2021, Stefano Travaglia paga la stanchezza, Gianluca Mager l’emozione (Di lunedì 8 febbraio 2021) Protagonisti di inizio 2021, ma già eliminati agli Australian Open. Destino uguale quello di Stefano Travaglia e Gianluca Mager, che hanno già detto addio allo Slam Australiano, perdendo all’esordio rispettivamente contro l’americano Frances Tiafoe ed il russo Aslan Karatsev. Due sconfitte, però, diverse per quello che si è visto in campo, ma che lasciano comunque l’amaro in bocca perchè l’occasione di andare al secondo turno era comunque ben presente. Nella stanchezza delle tante partite giocate nei giorni scorsi c’è tutta la motivazione del ko di Travaglia contro Tiafoe. Il marchigiano è durato un solo set (perso al tie-break) per poi crollare nei successivi due con il medesimo punteggio di 6-2. Sicuramente nelle ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Protagonisti di inizio, ma già eliminati agli. Destino uguale quello di, che hanno già detto addio allo Slamo, perdendo all’esordio rispettivamente contro l’americano Frances Tiafoe ed il russo Aslan Karatsev. Due sconfitte, però, diverse per quello che si è visto in campo, ma che lasciano comunque l’amaro in bocca perchè l’occasione di andare al secondo turno era comunque ben presente. Nelladelle tante partite giocate nei giorni scorsi c’è tutta la motivazione del ko dicontro Tiafoe. Il marchigiano è durato un solo set (perso al tie-break) per poi crollare nei successivi due con il medesimo punteggio di 6-2. Sicuramente nelle ...

