Anticipazioni DayDreamer puntata venerdì 12 febbraio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 8 febbraio 2021)12– Huma si sente male: non appena Huma scopre che effettivamente Leyla ed Emre si sono sposati, ha un mancamento e viene portata in ospedale. Sanem è sconvolta perché allora capisce quale potrebbe essere la reazione se si viene a sapere del suo matrimonio segreto con Can, il quale conferma la sua preoccupazione. I due devono aspettare, mettere da parte l’idea delle nozze fin quando la situazione non si sarà tranquillizzata. Huma si chiede perchè Can non ha frenato suo fratello. Per lei ha fatto una cosa grave cioè quella di sposarsi senza il consenso dei suoi genitori. L'articolo News Programmi Tv.