Agente Biraghi: «L'Inter storceva il naso. Ora Young fa fatica»

Mario Giuffredi, Agente di Cristiano Biraghi, ha parlato della parentesi all'Inter dell'attuale esterno della Fiorentina: le sue dichiarazioni

Mario Giuffredi, Agente di Cristiano Biraghi, ha parlato della parentesi all'Inter dell'attuale esterno della Fiorentina. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

«L'anno scorso avevo Biraghi all'Inter e qualcuno storceva il naso, ma ad oggi non hanno un giocatore come lui perché Young sta facendo grande fatica».

