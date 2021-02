Addio Betty e Federico | morti sulla strada mentre facevano del bene | come sempre

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 febbraio 2021) È di duee un ferito gravissimo il bilancio dell’incidente avvenuto sull’autoA14 all’altezza di Pesaro. Le vittime sono Elisabetta Barbieri, 62 anni di Rho, notissima attivista dell’ente nazionale protezione animali, e l’autista del furgone,Tonin, 47 anni di Cuggiono (in provincia di Milano). Insieme a loro c’era un terzo volontario, che in un primo momento era stato dato tra le vittime dopo il trasferimento in ospedale; l’uomo invece, dopo un ricovero al ‘Bufalini’ di Cesena, sembra sia stato già dimesso. Il tamponamento ha coinvolto due mezzi pesanti ed un furgone adibito al trasporto degli animali all’altezza del chilometro 148. Anche un cane è morto nello schianto: si tratta di una femmina di pastore tedesco. Cinque cani sono rimasti feriti per traumi e zampe rotte e dopo l’impatto altri cani e gatti sono ...