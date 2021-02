A13 anni è il più giovane terrorista della storia del Regno Unito (ma non andrà in galera)" (Di lunedì 8 febbraio 2021) È il terrorista più giovane della storia del Regno Unito condannato per aver per aver guidato una cellula neo nazista fin da quando aveva 13 anni. Il giudice però ha stabilito che il ragazzo, che ... Leggi su europa.today (Di lunedì 8 febbraio 2021) È ilpiùdelcondannato per aver per aver guidato una cellula neo nazista fin da quando aveva 13. Il giudice però ha stabilito che il ragazzo, che ...

Ultime Notizie dalla rete : A13 anni A13 anni è il più giovane terrorista della storia del Regno Unito (ma non andrà in galera)"

Lo stesso faceva il giovane, originario della Cornovaglia che, come riportano l'Agenzia Nova, già a 13 anni aveva ricevuto istruzioni per preparare bombe e molotov o per costruire un fucile AK - 47, ...

Banda ultralarga, il 41% delle linee funziona ancora con il doppino di rame. Servono nuove regole (e sanzioni in caso di ritardi)

A conti fatti, quindi, nella peggiore delle ipotesi, le imprese e gli abitanti delle aree grigie potrebbero dover attendere ancora un paio di anni. Un periodo monstre per il mondo di Internet. '...

Patrizia Santoro: le origini del personaggio di Cristiana Dell'Anna in Gomorra

Patrizia Santoro è un personaggio molto importante per Gomorra, soprattutto in un ambiente prettamente maschile. Quali sono le sue origini?

Ritrova il portafoglio dopo 53 anni: lo aveva perso in Antartide

'Sono rimasto senza parole', ha confessato Grisham al San Diego Union-Tribune 'c'era una lunga serie di persone coinvolte che mi hanno rintracciato Il 91enne Paul Grisham ha ritrovato il suo portafogl ...

