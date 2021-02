Zaki, sorella in video: "Ci chiede di non mollare". Appelli in Europa (Di domenica 7 febbraio 2021) Patrick George Zaki da un anno in carcere in Egitto, “prigioniero di coscienza” secondo gli attivisti che si battono per la sua causa, “colpevole” solo di essersi occupato di diritti umani. Mentre la sorella da un video ringrazia per la mobilitazione messa in campo e invita a non mollare, in Italia e in Europa si moltiplicano gli Appelli per fare di Patrick cittadino onorario italiano ma soprattutto per far sì che sia libero quanto prima e torni alla sua famiglia, agli studi a Bologna, ai suoi amici e alla sua vita.L’idea che Patrick debba trascorrere un altro anno così ”è inconcepibile”, afferma Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia, che chiede alla politica di agire con maggiore “incisività” e all’Italia in particolare di di mettere in campo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Patrick Georgeda un anno in carcere in Egitto, “prigioniero di coscienza” secondo gli attivisti che si battono per la sua causa, “colpevole” solo di essersi occupato di diritti umani. Mentre lada unringrazia per la mobilitazione messa in campo e invita a non, in Italia e insi moltiplicano gliper fare di Patrick cittadino onorario italiano ma soprattutto per far sì che sia libero quanto prima e torni alla sua famiglia, agli studi a Bologna, ai suoi amici e alla sua vita.L’idea che Patrick debba trascorrere un altro anno così ”è inconcepibile”, afferma Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia, chealla politica di agire con maggiore “incisività” e all’Italia in particolare di di mettere in campo ...

