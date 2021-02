Siviglia | Gomez brilla e segna | “Gioco nella posizione che amo Scelto questo club per gli obiettivi importanti” importanti

(Di domenica 7 febbraio 2021) Nuovo campionato, stesse magie per Alejandro Papu. Il neo acquisto delha fatto il suo debutto in un match di Liga ed è andato subito a segno. L'ex Atalanta è stato protagonista del successo dei suoi contro il Getafe,ndo il gol del 2-0 e contibuendo a portare a casa i tre punti. Ai microfoni del sito ufficiale del, il numero 24 argentino ha condiviso le sue emozioni., Papuin golcaption id="attachment 1090437" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption"Sono molto felice di debuttare inbellissimo stadio, molto felice di avere un gol e una vittoria. Questa è esattamente lain cui mi piace giocare. Quando ho preso la palla, la prima cosa a cui ho pensato è stata la mira. La palla ha ...

Non poteva esserci miglior esordio nella Liga spagnola per il Papu. L ex capitano dell Atalanta ha firmato la sua prima rete con la maglia delnella sua prima presenza nel campionato iberico. Il numero 24 ha firmato il 2 - 0 della squadra di Julen ...Il Papuha segnato uno splendido gol nel match contro il Getafe: il biglietto di presentazione colPochi minuti dopo la squadra di Lopetegui ha chiuso la disputa con il 3-0 di El Neysiri, ma è il gioiello del Papu a prendersi tutti gli applausi Il Papu Gomez battezza subito con un eurogol il suo de ...La Liga ha ballato la sua prima ‘Papu Dance’ Come da abitudine, il primo centro dell’argentino con la maglia del Siviglia non poteva essere banale ed infatti è arrivato con una grande conclusione dall ...