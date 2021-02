Serie A, pari tra Benevento e Sampdoria (1-1) (Di domenica 7 febbraio 2021) Si è concluso il primo match domenicale della 21.ma giornata di Serie A. Al Vigorito pareggio tra il Benevento e la Sampdoria con il punteggio di 1-1. La sblocca Caprari con un gol dell'ex su cui è molta la responsabilità di Audero, che però poi si riscatta con due grandi interventi su Lapadula. Nel finale entra Damsgaard e propizia il pareggio di Keita con un grande assist. Tra i sei ammoniti ben 3 erano diffidati: Improta, Tonelli e Ionita salteranno il prossimo turno.caption id="attachment 1090683" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Si è concluso il primo match domenicale della 21.ma giornata diA. Al Vigorito pareggio tra ile lacon il punteggio di 1-1. La sblocca Caprari con un gol dell'ex su cui è molta la responsabilità di Audero, che però poi si riscatta con due grandi interventi su Lapadula. Nel finale entra Damsgaard e propizia il pareggio di Keita con un grande assist. Tra i sei ammoniti ben 3 erano diffidati: Improta, Tonelli e Ionita salteranno il prossimo turno.caption id="attachment 1090683" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

siamo_la_Roma : ?? Solo pari in #BeneventoSamp ?? Termina 1-1 al Vigorito ???? I risultati della 21^ giornata #ASRoma - ItaSportPress : Serie A, pari tra Benevento e Sampdoria (1-1) - - cn1926it : #SerieB, i risultati completi della seconda giornata di ritorno: pari per la #Salernitana - albese5 : @Alessan25709324 La Juve tiene in panchina De Ligt, Cuadrado e Demiral. Però noi dobbiamo giocarcela con i ragazzin… - TgrVeneto : #Calcio #SerieB Nello stadio di Lignano, berici in vantaggio dopo 3 minuti con Longo. Nella ripresa, Giacomelli fis… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie pari Milan - Crotone diretta live ore 15, le formazioni Pioli ritrova Calhanoglu

... vincente venerdì sera a Firenze (2 - 0): per tornare da soli al primo posto i rossoneri dovranno vincere, con un pareggio le due milanesi sarebbero in testa insieme a pari punti Le formazioni MILAN (...

DIRETTA/ Novara Alessandria (risultato 2 - 1) streaming video tv: Schiavi su rigore!

Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l'appuntamento con il portale Eleven ... PARI DI ARRIGHINI! Arrighini! Arriva il pareggio dell'Alessandria! Errore grave di Corsinelli che ...

Serie B: Frosinone ko, pari Salernitana. Blitz della Reggina Corriere dello Sport Milan-Crotone diretta live dalle 15: Pioli rinuncia ancora a Calhanoglu

Il Milan ha la chance, contro il Crotone, di tornare in testa alla classifica e scavalcare di nuovo l'Inter, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, lo scorso venerdi. Pioli vuole ...

Serie A, sol pari tra Benevento e Sampdoria

Termina 1-1 al Vigorito Al Vigorito il risultato prende forma nella ripresa: la sblocca Caprari con un gol dell’ex su cui è molta la responsabilità di Audero, che però poi si riscatta con due grandi i ...

... vincente venerdì sera a Firenze (2 - 0): per tornare da soli al primo posto i rossoneri dovranno vincere, con un pareggio le due milanesi sarebbero in testa insieme apunti Le formazioni MILAN (...Per assistere alla partita diC resta comunque valido l'appuntamento con il portale Eleven ...DI ARRIGHINI! Arrighini! Arriva il pareggio dell'Alessandria! Errore grave di Corsinelli che ...Il Milan ha la chance, contro il Crotone, di tornare in testa alla classifica e scavalcare di nuovo l'Inter, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, lo scorso venerdi. Pioli vuole ...Termina 1-1 al Vigorito Al Vigorito il risultato prende forma nella ripresa: la sblocca Caprari con un gol dell’ex su cui è molta la responsabilità di Audero, che però poi si riscatta con due grandi i ...