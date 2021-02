Sci alpino, Paris ed Innerhofer sono pronti per Cortina. L’Italia al maschile si aggrappa ai suoi uomini-jet (Di domenica 7 febbraio 2021) L’attesa è finita e da domani si comincerà a respirare aria di Mondiale. A Cortina ormai è tutto pronto e L’Italia arriva alla rassegna iridata casalinga con due certezze in più: Dominik Paris e Christof Innerhofer. I due uomini-jet della velocità azzurra hanno confermato anche a Garmisch che la loro condizione sta arrivando al picco e che sono pronti per giocarsi le medaglie. Paris è tornato alla vittoria dopo oltre un anno, trionfando in discesa. Una vittoria che sa di liberazione per l’altoatesino, che ha sciato perfettamente, riuscendo a battere coloro che saranno anche i grandi rivali in quel di Cortina, lo svizzero Beat Feuz e l’austriaco Matthias Mayer. Una crescita continua gara per gara, con il podi arrivato a Kitzbuehel e con ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) L’attesa è finita e da domani si comincerà a respirare aria di Mondiale. Aormai è tutto pronto earriva alla rassegna iridata casalinga con due certezze in più: Dominike Christof. I due-jet della velocità azzurra hanno confermato anche a Garmisch che la loro condizione sta arrivando al picco e cheper giocarsi le medaglie.è tornato alla vittoria dopo oltre un anno, trionfando in discesa. Una vittoria che sa di liberazione per l’altoatesino, che ha sciato perfettamente, riuscendo a battere coloro che saranno anche i grandi rivali in quel di, lo svizzero Beat Feuz e l’austriaco Matthias Mayer. Una crescita continua gara per gara, con il podi arrivato a Kitzbuehel e con ...

Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Dominik Paris domina la discesa di Garmisch-Partenkirchen e c… - cortinadolomiti : -1 all'inizio dei Mondiali di Sci Alpino!?? ?? Chiara Panfili #mycortina #cortinadolomiti #cortinadampezzo… - _Carabinieri_ : Splendido trionfo per il Car. Sc. Dominik #Paris! L'atleta del Centro Sportivo #Carabinieri vince la Discesa Libera… - OA_Sport : Il bilancio dell'Italia dopo Garmisch, in vista di Cortina - criscuolo_m : RT @OmarChiggiato: 3...2...1... Let’s go ? Campionati Mondiali di Sci Alpino di Cortina d’Ampezzo. ?? ?? Chiara Panfili #roadtoCortina2021… -