Schianto sull'A14, due morti: Elisabetta e il suo autista trasportavano cani e gatti per le adozioni (Di domenica 7 febbraio 2021) PESARO - Due morti e un ferito grave nello scontro lungo l' autostrada A14 chiusa. E' il terribile bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina, poco dopo le 5.20, nella corsia ...

