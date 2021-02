Sanremo 2021, Al Bano non ci sarà: la sua frecciata ad Amadeus (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Festival di Sanremo 2021 si farà regolarmente seppur a porte chiuse. Al Bano il grande assente, frecciata al direttore artistico Amadeus Il Festival di Sanremo 2021 si farà. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Festival disi farà regolarmente seppur a porte chiuse. Alil grande assente,al direttore artisticoIl Festival disi farà. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

repubblica : Sanremo, Amadeus: 'Non ho mai pensato di lasciare. Dopo il Festival speriamo di tornare alla vita normale' - rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - imperianews_it : Milano Sanremo 2021, Sassello e Albenga chiamano la 'Classicissima': 'Vetrina per il territorio' - ilnazionaleit : Milano Sanremo 2021, Sassello e Albenga chiamano la 'Classicissima': 'Vetrina per il territorio' -