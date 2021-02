Recovery: Cottarelli, ‘ridurre burocrazia che è in eccesso’ (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – Il Recovery Plan si l’occasione per “ridurre la burocrazia, che in Italia è in eccesso”. Ad affermarlo è l’economista Carlo Cottarelli su Rai Radio1 nel corso di ‘In viaggio con Francesco’. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – IlPlan si l’occasione per “ridurre la, che in Italia è in eccesso”. Ad affermarlo è l’economista Carlosu Rai Radio1 nel corso di ‘In viaggio con Francesco’. L'articolo CalcioWeb.

TV7Benevento : Recovery: Cottarelli, 'ridurre burocrazia che è in eccesso'... - ilgranderitorno : RT @IlMattinoFoggia: Il rettore di @unifg ai tavoli romani del #RecoveryPlan , insieme a #Cottarelli - marxkarl2020 : @Ernesto65373005 @Anto_Eith @VaneItaliaViva @mariellarosati Questa l'intervista di Cottarelli che dice che tutti i… - ___A_L_E___ : RT @DomiziLa: Cottarelli: 'Se Renzi non avesse sparigliato il campo, sarebbe passato un Recovery Fund che avrebbe disastrato l'Italia per 3… - Ernesto65373005 : @Anto_Eith @VaneItaliaViva @mariellarosati Non importa, intanto il recovery fund di Conte è stato giudicato da tutt… -