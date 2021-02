Pepsi sponsor Super Bowl 2021 | pronto lo show dell’intervallo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 febbraio 2021) Gli Stati Uniti si fermano col fiato sospeso. La finale del, l’evento sportivo più seguito del mondo, è pronta a calamitare l’attenzione di miliardi di sportivi che, sparsi per tutto il Pianeta, si collegheranno con l’appuntamento tanto atteso che segna, in modo indissolubile, la storia di giocatori e club. In campo i Tampa Bay Buccaneers dell’immenso Tom Brady contro i Kansas City Chiefs di Patrick Mahomes, i detentori del titolo che vorranno bissare il successo entrando ancor di più nella storia dell’NFL. La cornice dell’imperdibile evento sportivo sarà il al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida. Lo, irresistibile attrattiva dell’evento, saràizzato dache porterà sul palco Miley Cyrus e The Weeknd. È la decima ...