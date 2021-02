Parma-Bologna | Bruno Alves | “Momento difficile | siamo tutti responsabili”

Leggi su sportface

(Di domenica 7 febbraio 2021) “Noi sappiamo che è veramente un, dobbiamo provare a dare il nostro massimo ogni giorno per venire fuori da questa situazione. Penso che abbiamo le qualità e le capacità per fare meglio, dobbiamo sentirciper la situazione“. Sono queste le parole di, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato il netto ko subito per mano del. “L’unica strada che abbiamo è lavorare ancora più duramente, giorno dopo giorno. Dobbiamo lavorare meglio come squadra perché è questo che sta mancando in campo. Abbiamo le qualità e le capacità per fare meglio”, ha aggiunto. “Quando sei in un, ogni singolo e piccolo errore prende la strada peggiore. E’da ...