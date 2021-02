North Stream 2 e Navalny, se le sanzioni Ue (non) funzionano (Di domenica 7 febbraio 2021) Le scintille nell’incontro tra l’Alto rappresentante per la politica estera europea Josep Borrell ed il sempreverde ministro degli affari esteri russo Sergei Lavrov prospettano all’orizzonte un inasprimento delle tensioni tra Bruxelles ed il Cremlino. In seguito alla nuova condanna di Alexei Navalny a Mosca, nel fronte europeo sono tornate a levarsi voci con richieste di rafforzare il già esteso pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. “Aiuti ai Nemici, sanzioni agli Amici” è l’incipit di un saggio uscito anni fa su Limes (1/2016) in cui cercavamo di sintetizzare, a partire dal titolo, alcuni dei recenti paradossi legati all’uso nuovo di vecchi strumenti di politica estera, come appunto aiuti e sanzioni. Oramai lati opposti ma sinergici della stessa medaglia. Il principale rimandava, nella mutevole giostra di ... Leggi su formiche (Di domenica 7 febbraio 2021) Le scintille nell’incontro tra l’Alto rappresentante per la politica estera europea Josep Borrell ed il sempreverde ministro degli affari esteri russo Sergei Lavrov prospettano all’orizzonte un inasprimento delle tensioni tra Bruxelles ed il Cremlino. In seguito alla nuova condanna di Alexeia Mosca, nel fronte europeo sono tornate a levarsi voci con richieste di rafforzare il già esteso pacchetto dinei confronti della Russia. “Aiuti ai Nemici,agli Amici” è l’incipit di un saggio uscito anni fa su Limes (1/2016) in cui cercavamo di sintetizzare, a partire dal titolo, alcuni dei recenti paradossi legati all’uso nuovo di vecchi strumenti di politica estera, come appunto aiuti e. Oramai lati opposti ma sinergici della stessa medaglia. Il principale rimandava, nella mutevole giostra di ...

formichenews : North Stream 2 e #Navalny, se le sanzioni Ue (non) funzionano L’arma di Bruxelles rischia di rivelarsi spuntata. A… - EnricoT21049066 : @Curini Fino a quando non avremo una politica estera comune il Borrel di turno sarà sempre destinato a fare figurac… - RobertoLB1 : @b_baolo Da allora è cresciuto il loro disappunto verso il forzato deprezzamento dell'euro vs dollaro, e in più il… - RobertoLB1 : @longagnani Noto che pare tutto incentrato sul 'green' o 'carbon free', che non sembra sposarsi col North Stream ru… - manu9031 : @bordoni_russia Ha detto tutto e niente. Rimane il fatto che il North Stream 2 si farà. E questa sarà una grande vi… -