"Non usare queste carte per il Cashback!": ecco cosa può accadere (Di domenica 7 febbraio 2021) Il cashback di Stato, dopo la sperimentazione natalizia, sta riscuotendo un grande successo. Sono infatti oltre 6 milioni gli italiani che, tramite l'app IO – l'unica considerata legale e scaricabile gratuitamente – si sono iscritti al programma e hanno iniziato a utilizzare i pagamenti elettronici anche per piccole cifre, come per esempio il costo del caffè. Nel momento in cui si decide di ricorrere al meccanismo, è bene informarsi in merito agli errori da non commettere. Quali sono? Scopriamone assieme uno nelle prossime righe di questo articolo. Cashback: ecco le carte da non utilizzare Chi decide di usufruire del meccanismo del cashback di Stato, deve fare molta attenzione alla carta che utilizza per i pagamenti elettronici. Fondamentale è evitare di ricorrere a carte non inserite come sistema di pagamento di riferimento in sede di ...

