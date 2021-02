Migranti, via libera di Roma all’approdo dell’Ocean Viking al porto di Augusta con 422 persone fuggite dalla Libia (Di domenica 7 febbraio 2021) La nave Ocean Viking della ong Sos Mediteranee, con a bordo 422 persone tratte in salvo dalla Libia, ha ottenuto il via libera ad attraccare nel porto di Augusta, in provincia di Siracusa. L’orario di arrivo è stimato intorno alle 19 di domenica 7 febbraio, dopodiché le persone a bordo, ad eccezione dei minori non accompagnati, saranno trasferite sulla nave quarantena Rhapsody. Otto passeggeri sono risultati positivi al Covid 19. Prima di ricevere l’ok dall’Italia, il team dell’Ocean Viking ha inviato diversi messaggi di aiuto. “Ci serve subito un porto sicuro”, ha fatto sapere Luisa Albera, coordinatrice di ricerca e soccorso a bordo della nave di Sos Mediterranee, ong franco-italo-tedesca-svizzera. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) La nave Oceandella ong Sos Mediteranee, con a bordo 422tratte in salvo, ha ottenuto il viaad attraccare neldi, in provincia di Siracusa. L’orario di arrivo è stimato intorno alle 19 di domenica 7 febbraio, dopodiché lea bordo, ad eccezione dei minori non accompagnati, saranno trasferite sulla nave quarantena Rhapsody. Otto passeggeri sono risultati positivi al Covid 19. Prima di ricevere l’ok dall’Italia, il teamha inviato diversi messaggi di aiuto. “Ci serve subito unsicuro”, ha fatto sapere Luisa Albera, coordinatrice di ricerca e soccorso a bordo della nave di Sos Mediterranee, ong franco-italo-tedesca-svizzera. ...

