Meteo Germania – Violenta tempeste di neve paralizza l’Ovest del Paese: stop a treni e voli (Di domenica 7 febbraio 2021) Le autorità hanno annunciato lo stop delle linee fra Amburgo e Hannover e fra Berlino e l’Ovest del Paese, a causa di cumuli di neve sui binari. Nella regione di Muensterland e nella Westfalia occidentale, le autorità hanno vietato il transito di camion in autostrada fino alle 20. In Assia, inoltre, 55 camion sono rimasti bloccati Leggi su periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) Le autorità hanno annunciato lodelle linee fra Amburgo e Hannover e fra Berlino edel, a causa di cumuli disui binari. Nella regione di Muensterland e nella Westfalia occidentale, le autorità hanno vietato il transito di camion in autostrada fino alle 20. In Assia, inoltre, 55 camion sono rimasti bloccati

MoliPietro : Meteo Germania – Violenta tempeste di neve paralizza l’Ovest del Paese: stop a treni e voli - monya483 : Oggi allarme meteo in Germania . A Francoforte la bufera dovrebbe arrivare stasera, domani a lavorare ci mando i pinguini al posto mio - meteo_italia7 : RT @MMmarco0: Breve storia triste. 23 Dicembre: - Germania 33.700 casi (il 16 dicembre comincia lockdown che è ancora in atto) - Italia 1… - Ossmeteobargone : RT @flash_meteo: #meteo #Europa da domenica Europa divisa in 2 e temperature miti alle latitudini medio-basse e molto freddo su Scandinavia… - ilovepisa : RT @flash_meteo: #meteo #Europa da domenica Europa divisa in 2 e temperature miti alle latitudini medio-basse e molto freddo su Scandinavia… -