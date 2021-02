Lagarde: “Draghi rilancerà l’economia italiana con aiuto Ue” (Di domenica 7 febbraio 2021) Il fatto che Mario Draghi abbia accettato la sfida “di fare uscire l’Italia dalla crisi economica e sociale, mentre è il paese più colpito dalla pandemia nell’area dell’euro, è un’opportunità per l’Italia e per l’Europa. Ho piena fiducia sul fatto che Mario Draghi possa compiere questo compito. Ha tutte le qualità richieste, la competenza, il coraggio, l’umiltà necessaria per riuscire in questa nuova mission: rilanciare l’economia italiana con il sostegno dell’Europa”. Ad affermarlo, in un’intervista al ‘Journal du Dimanche’, è la presidente della Bce, Christine Lagarde commentando l’incarico affidato a Mario Draghi di formare un governo in Italia. “Restiamo convinti alla Bce che il 2021 sarà un anno di ripresa. La ripresa economica è stata ritardata ma non abbattuta. E’ ovviamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 febbraio 2021) Il fatto che Marioabbia accettato la sfida “di fare uscire l’Italia dalla crisi economica e sociale, mentre è il paese più colpito dalla pandemia nell’area dell’euro, è un’opportunità per l’Italia e per l’Europa. Ho piena fiducia sul fatto che Mariopossa compiere questo compito. Ha tutte le qualità richieste, la competenza, il coraggio, l’umiltà necessaria per riuscire in questa nuova mission: rilanciarecon il sostegno dell’Europa”. Ad affermarlo, in un’intervista al ‘Journal du Dimanche’, è la presidente della Bce, Christinecommentando l’incarico affidato a Mariodi formare un governo in Italia. “Restiamo convinti alla Bce che il 2021 sarà un anno di ripresa. La ripresa economica è stata ritardata ma non abbattuta. E’ ovviamente ...

