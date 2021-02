La senatrice Valente Pd | ' Quattro donne uccise in sette giorni | combattere il femminicidio è una priorità'

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ha ragione da vendere, anche perché isi ripetono così spesso che - paradossalmente - l'indignazione è spesso flebile, come se da più parti ci si fosse abituati.E invece no: non solo non ...

FRSMTT : RT @globalistIT: - tittimaestra : RT @globalistIT: - Ecate31 : RT @globalistIT: - LanzoIgor : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : senatrice Valente

SardiniaPost

Lo ha detto ladel Pd Valeria, presidente della commissione Femminicidio del Senato. ''La violenza maschile contro le donne - ha detto - non è un'emergenza. Purtroppo si tratta di ...Lo dice ladel Pd Valeria, presidente della commissione Femminicidio del Senato. "La violenza maschile contro le donne " aggiunge - non è un'emergenza. Purtroppo si tratta di un ...La presidente della commissione Femminicidio del Senato: "'La violenza maschile non è un'emergenza. Purtroppo si tratta di un fenomeno culturale che continua a peggiorare sotto i nostri occhi ...C’è sempre stato chi contestava. Che cosa sarà per l’Italia il governo Draghi? Il governo Draghi non è ancora nato ma la sua levatrice ha già finito il proprio turno di lavoro: non parteciperà al trav ...