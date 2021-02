(Di domenica 7 febbraio 2021) Dalla festa in famiglia alla festa sul campo. Così Cristiano, 36 anni il 5 febbraio, in due giorni ha celebrato alla grande il suo compleanno, regalandosi pure un gol nel 2 - 0 di ieri sera ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Ronaldo, l'eroe di #Pirlo che si conferma Cannibale col profumo di Coppa #juve - BarcelonavsJuve : Juve, c'è profumo di coppe. E Ronaldo ritorna 'cannibale' Esto dicen en Italia de la Final - sportli26181512 : Juve, c'è profumo di coppe. E Ronaldo ritorna 'cannibale': Juve, c'è profumo di coppe. E Ronaldo ritorna 'cannibale… - misorecordsuk : Juve, Ronaldo si conferma Cannibale col profumo di Coppa #Juve #Juventus - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Ronaldo, l'eroe di #Pirlo che si conferma Cannibale col profumo di Coppa #juve -

Ultime Notizie dalla rete : Juve profumo

La Gazzetta dello Sport

di Coppa ? Ieri sera, intanto, contro la Roma ha segnato nella seconda gara di fila: 3 gol ... L'azione del gol che ha dato il vantaggio allapoi è stata un capolavoro di cinismo oltre che ...Della gara d'andata Ranieri sente ancora unamaro. "In vantaggio di due gol ci siamo fatti ... ma anche la Samp lo farà per ripartire subito dopo lo stop con la".Contro la Roma CR7 ha segnato per la seconda partita di fila. E intanto si avvicinano i match clou della stagione: martedì il ritorno della semifinale di coppa Italia, la prossima settimana il Porto i ...Il 5 febbraio il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo festeggia il trentaseiesimo compleanno, ma non perde un briciolo né di talento né di fascino e continua ad essere il campione che piace a tutti ...