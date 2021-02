In Botswana i medici sono anche online con la starup ‘E-Consult’

Leggi su dire

(Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA – Una piattaforma che consente di organizzare consulti medici privati da cellulare, utile per evitare di affollare gli ambulatori in periodo di pandemia, oltre che per garantire assistenza anche a chi abita nelle zone rurali che costituiscono larga parte del territorio del Botswana. A svilupparla una squadra di giovani professionisti locali. La piattaforma, denominata Doctor’s E-Consult, mette insieme medici di numerose specializzazioni, dai cardiologi ai dentisti, insieme ai pazienti e ai farmacisti. In questo modo un’intera consultazione medica, dal racconto dei sintomi fino all’eventuale prescrizione di una medicina e al suo acquisto, può avvenire online.