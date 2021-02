Il fisio di Sinner | ' Cena light | un lungo sonno e recupero posturale | ok per lo Slam'

Ultime Notizie dalla rete : fisio Sinner

OA Sport

La fatica di. Epa Cena leggera e nanna ? Gli incubi di New York, quando Jannik si era arreso ai crampi dopo aver dominato i primi due set contro Khachanov, sono sempre dietro l'angolo, ma il ...... quindi magari si poteva parlare con il coach o farsi fare un trattamento dal. Per gli ... Nel secondo turno dell'ATP Melbourne 1se la vedrà con lo sloveno Aljaz Bedene : "Non so molto di ...Jannik Sinner ha parlato della situazione sanitaria in Australia. L'azzurro è arrivato prima nel Paese, per preparare gli Australian Open.Medvedev e Rublev dominano i propri singolari e garantiscono la qualificazione alla Russia. Zverev sfiderà Djokovic per un posto in semifinale. La squadra di casa la spunta nel doppio decisivo, ma la ...